Næsby henter TPI-angriber

Fodbold: Det lokale fynske transfermarked er så småt ved at komme i omdrejninger, og for nogle af spillernes vedkommende er det nærmest rituelt at skifte mellem matriklerne og de aktuelt mest indbydende græsbaner.

Nu kan Næsby Boldklub melde, at man har hentet offensivspilleren Mads Augustinus Hansen fra TPI.

- Mads er 24 år gammel og kan spille på alle de tre offensive positioner i vores 3-4-3 system. Ud over hans fine afslutningsevner, så er han en dygtig teknisk fodboldspiller med godt overblik for sine holdkammerater. Mads er en person med en personlighed, som passer perfekt ind i Næsby Boldklub og den nuværende 2 divisionstrup, hvor han også kender de fleste af hans kommende medspillere, melder Næsbys PR-central.

Sport Fyn vurderer: Mads Hansen har tidligere spillet for Dalum og Marienlyst, og hvis og når han anvendes på den rigtige måde, eller selv er i en skarp periode, kan det til tider give et ekstra offensivt kort, hvor dybdeløbene er et særligt kort. Mads Hansen gjorde mest opmærksom på sig selv i Dalum, mens præstationerne siden har været mere op og ned, men Næsby-træner Kristoffer Johannsen plejer ikke at være bange for at spille resultatorienteret kontrabold på en vindblæst dag i Jammerbugt eller Tønder, og dér kan Mads Hansen være et kort, især hvis overblikket kunne udvides - og under alle omstændigheder får Næsby udvidet angrebstruppen.

I forvejen råder Næsby over divisions-rutinerede angrebskort som Kasper Høst, Mikkel Ørbech og Martin Lund, men ingen kender som bekendt på det niveau realiteterne, før den første kamp i efteråret er spillet - og spillerne er afskærmet fra rivalernes lokkende sportschefer.

Næsbys 2. divisionshold har opstart tirsdag klokken 17.30, og i de kommende tre arbejdes der for at "stå knivskarpt" til sæsonstarten lørdag den 3. august hjemme mod erfarne Aarhus Freamd.

Træningskampene er disse:

Torsdag den 18. juli kl. 18.00: Middelfart Boldklub - Næsby Boldklub

Tirsdag den 23. juli kl. 17.30: OB U19 - Næsby Boldklub

Søndag den 28. juli kl. 11.00: Næsby Boldklub - Marienlyst