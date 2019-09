Næsby er stærkt udfordret før lokalopgør

FODBOLD: Næsby Boldklubs stolte divisionshold er allerede udfordret alvorligt, selv om det er tidligt på sæsonen.

Søndag blev det til et nederlag på 0-2 hos AB, og selv om det resultat klinger logisk, når man ser på klubbernes historie, så sender det Næsby ud i en giftig situation, hvor der i de kommende uger skal arbejdes hårdt og succesrigt, hvis ikke en hurtig returbillet til Danmarksserien skal true ude i den evigt blå horisont.

Det var toppen mod bunden, og AB bekræftede statistikken.

Efter 23 minutters spil bragte manden med folkesanger-navnet Sylvester Seeger-Hansen akademikerne foran med 1-0.

Og snart scorede de grønblusede igen. Emil Mygind stod for målet.

- Det kan lyde lidt hult efterhånden, men jeg var var sådan godt tilfreds med de fleste ting i vores spil og indsats. De scorer det første mål på et frispark, der vist utilsigtet sejler over i det fjerneste hjørne, og deres to mål kommer stort set på de to chancer de har. Men det ændrer jo ikke ved, at vi taber, og at vi hurtigt skal have nogle sejre. Det er det eneste, der tæller, sagde Næsby-træner Kristoffer Johannsen, hvis hold nu kan se frem til fredagens lokalopgør hjemme mod Dalum.