Den spanske tennisspiller Rafael Nadal vinder sin 19. grand slam-titel med en sejr på 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 over russiske Daniil Medvedev i US Open-finalen.

Begge spillere fremviste spil af højeste klasse, og det var kun med nød og næppe, at Nadal i femte sæt efter knap fem timers spil fik hevet sejren hjem.

Sejren gør, at Nadal for alvor ånder Roger Federer i nakken i kampen om at have vundet flest af sportens fineste trofæer. Med 20 af slagsen har schweizeren dog fortsat rekorden.

Imens må 23-årige Medvedev se muligheden for sin første grand slam-titel glippe denne gang.

Medvedev kæmpede ellers bravt, og med sit bundsolide baglinjespil og sine hårde server var han også i stand til at byde Nadal op til dans. Det var bare lige akkurat ikke nok.

På de vigtige bolde viste spanieren, hvorfor han regnes som en af de bedste tennisspillere nogensinde, og til sidst kunne han række armene i vejret som US Open-vinder.