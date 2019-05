Nadal slår Torpegaards bøddel og spadserer videre

Tre sæt og hurtigt videre.

Rafael Nadal fik en nem dag på gruset i grand slam-turneringen French Open, da spanieren i anden runde vandt 6-1, 6-2, 6-4 over Yannick Maden.

Dermed har Nadal fortsat mulighed for at vinde French Open for 12. gang i tenniskarrieren.

Maden var gået videre til hovedturneringen i French Open efter tre sejre i kvalifikationen.

Her vandt tyskeren, der er nummer 114 i verden, blandt andre over danske Mikael Torpegaard i den anden kvalifikationskamp.

- Maden er en god spiller. Han havde allerede vundet fire kampe, så han var fuld af selvtillid. For mig var det en vigtig sejr, siger Nadal ifølge AFP.

I modsætning til Torpegaard havde Nadal kun i meget få perioder problemer mod Maden, der blev kørt fra side til side i det meste af kampen.

I tredje sæt viste Maden dog sine evner på grus, da han to gange brød Nadals servepartier. Det var dog kun kortvarigt, at tyskeren kunne drømme om en overraskelse.

Nadal brød ved stillingen 4-4 tyskeren en ekstra gang og vandt efterfølgende kampen ved at holde sin serv.

I tredje runde skal Nadal op mod på papiret hårdere modstand, når David Goffin venter. Belgieren er seedet som nummer 27. Nadal er seedet toer.

Efter onsdagens sejr lyder Nadals statistik i French Open i øvrigt på 88 sejre og blot to nederlag.

32-årige Nadal har i alt vundet 17 grand slam-titler i karrieren.