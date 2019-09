Sydafrikanske tennisfans har købt 48.000 billetter på under ti minutter til en opvisningskamp i Cape Town i februar mellem tennisstjernerne Rafael Nadal og Roger Federer.

Kampen skal spilles på Cape Town Stadium, der blev bygget forud for VM i fodbold i 2010, i februar.

Den har kurs mod at slå den tidligere rekord for tilskuere til en tenniskamp, der lyder på 35.681 tilskuere til en kamp mellem Kim Clijsters og Serena Williams i 2010 i Bruxelles.

En talskvinde for arrangørerne bag kampen i Cape Town siger, at billetterne blev solgt online og via billetforhandlere.

- Vi er overvældet af den entusiastiske reaktion på vores billetsalg, og vi takker for støtten, siger Janine Handel, der står i spidsen for Roger Federer Foundation, der er med til at arrangere kampen.

- Linjerne åbnede klokken 9, og inden for ti minutter var de udsolgt.

Hun siger, at arrangørerne overvejer at udvide tilskuerområdet for at imødekomme nogle af dem, der ikke nåede at få billet.

Prisen for en billet til kampen ligger på mellem 68 og 888 danske kroner, og man kunne maksimalt købe seks billetter per mand.

Spanieren Rafael Nadal ligger nummer to på verdensranglisten, hvor schweiziske Federer er nummer tre. De to har tidligere leveret fantastisk kampe mod hinanden.

Kampen i Cape Town spilles 7. februar næste år.