Nadal mangler én grand slam-sejr for at nå Federer

Med finalesejren i US Open begynder Rafael Nadal for alvor at indhente Roger Federer på tennisherrernes grand slam-trone.

Federer har rekorden for flest sejre i tennissportens fire største turneringer - Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open - hvor schweizeren sammenlagt er strøget til tops 20 gange.

Nadal er oppe på 19 sejre, efter at han natten til mandag slog russiske Daniil Medvedev i fem sæt.

Den 33-årige spanier har aldrig været så tæt på at støde den fem år ældre Federer af pladsen som den mest vindende.

Nadal er i år kommet to sejre nærmere Federer, der senest vandt en grand slam-turnering, da han tog sejren i Australian Open sidste år. I mellemtiden har Nadal hentet tre grand slam-titler.

Federer har siddet på tronen siden sommeren 2009, hvor han vandt Wimbledon for sjette gang og med sin 15. grand slam-titel stødte amerikaneren Pete Sampras af tronen.

Serberen Novak Djokovic har i år vundet to grand slam-titler - Australian Open og Wimbledon - hvilket har bragt ham op på 16 titler i alt.

Den 32-årige serber har på sigt mulighed for at overgå både Federer og Nadal. Djokovic har de seneste to år haft fart på med sammenlagt fire sejre i tennissportens fire store turneringer.

Sådan ser de tre spilleres rekordliste i de fire grand slam-turneringer ud:

* Roger Federer: 20 titler.

Australian Open: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

French Open: 1 (2009).

Wimbledon: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).

US Open: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

* Rafael Nadal: 19 titler.

Australian Open: 1 (2009).

French Open: 12 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019).

Wimbledon: 2 (2008, 2010).

US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019).

* Novak Djokovic: 16 titler.

Australian Open: 7 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019).

French Open: 1 (2016).

Wimbledon: 5 2011, 2014, 2015, 2018, 2019).

US Open: 3 (2011, 2015, 2018).