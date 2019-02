Når cyklen gør en lykkelig

Midt i den grumsede, halvgrå vinter - men dog på kanten af et spirende forår - tænder det eventyrets barmhjertige lys, at Tour de France-karavanen har valgt at indtage Nyborg om et par somre.

I mellemtiden kan der drømmes og spekuleres i en uendelighed. Både om tilskuertal, sejrherrer og den enorme, globale betydning for turismen.

Man hører allerede Jørgen Leth stønne: "Det er mageløst smukt", når feltet i 2021 rammer Storebæltsbroen og lidt senere passerer Sprogø, der engang var mest berømt for et kvindefængsel. Og først om et par år kommer af med det prædikat.

Selv de største tænkere har ofte lovprist cyklens magt.

Beatles-ikonet John Lennon, en mester i at skrive både enkle og geniale sange, mindedes:

"Da jeg cyklede, må jeg have været den lykkeligste dreng i Liverpool, måske verden".

Dybest set er Tour de France-feltet bare nogle hundrede veltrænede mænd, der jolrer afsted, og så ender det med, at nogle af dem kommer før over stregen end de andre. Det kan man ikke sælge showet på til den ganske verden, og derfor dyrkes Tour-myterne med stor heftighed, og det har sin berettigelse med løbets grandiositet.

Og der er frit slag for alskens historier om cyklens magi:

"Livet er som en 10-trins cykel. De fleste af os har gear, vi aldrig bruger", sagde Charles M. Schultz, skaber af Peanuts-tegneserie.

Bob Weir, californisk sanger i rockorkestret Grateful Dead, var klar over en anden tiltrækningskraft ved cyklen:

"Cykler er næsten lige så gode som guitarer til at møde piger", sagde det californiske syrehoved.

De citater er forhåbentlig mere korrekte end dette, som er stjålet fra den amerikanske forfatter Elizabeth West:

"Da manden opdagede cyklen, nåede han højdepunktet for sine opgaver".

Nu kan Danmarks bedste ryttere drømme om at ramme højdepunktet i deres mere sportslige karrierer. Og fynboerne Søren Kragh Andersen, Jesper Hansen og endda Lasse Norman Hansen kan gå efter triumfen ved Storebælt.

De vil blive set over hele kloden - fra Liverpool over Shanghai til Bogota.