Nådesløse Chelsea fortsætter engelsk optur i Europa

Chelsea vandt hele 5-0 på udebane over Dynamo Kiev i en europæisk magtdemonstration.

Engelske hold fortsætter med at sprede skræk og rædsel i de europæiske klubturneringer.

Ikke blot sidder England på fire af de otte pladser i Champions Leagues kvartfinaler. Også i Europa League er der grund til engelsk jubel.

Chelsea havde således ikke skyggen af problemer med Dynamo Kiev, som efter 0-3-nederlaget i London i det første opgør blev slået hele 5-0 i returkampen i den ukrainske hovedstad.

I perioder var der tale om en magtdemonstration af gæsterne, der allerede efter fem minutter reelt indløste billet til kvartfinalen.

Olivier Giroud bragte holdet foran 1-0 efter hjørnespark, og dermed var værterne tvunget til at score fem gange, hvis de skulle vippe Chelsea ud af turneringen.

Men Dynamo Kiev-spillerne havde rigeligt at gøre med at holde tæt i egne rækker. Gæsterne blæste igennem hjemmeholdets hullede defensiv og scorede yderligere to gange inden pausen.

Først havde Giroud atter sidste fod på bolden efter et præcist indlæg fra Marcos Alonso, og siden gjorde Alonso det selv til 3-0.

Andreas Christensen spillede hele kampen i Chelseas forsvar, og efter en times spil kunne han se Giroud heade bolden ind til sit tredje og holdets fjerde scoring i det, der begyndte at ligne en mindre ydmygelse af ukrainerne.

På Dynamo-bænken så træner Aleksandr Khatskevich mere og mere nedtrykt ud, og det blev kun værre, da Callum Hudson-Odoi lagde endnu et mål oven i afklapsningen 12 minutter før tid.

En anden af turneringens favoritter, Napoli, er også videre. Italienerne tabte godt nok 1-3 på udebane til Salzburg, men havde en 3-0-føring med fra den første kamp.

Også Valencia og Daniel Wass lever i turneringen, men måtte igennem en dramatisk afslutning mod Krasnodar i Rusland.

Fem minutter før tid bragte Magomed-Shapi Suleymanov med et fremragende skud hjemmeholdet foran 1-0, hvilket ville have sendt spanierne ud på reglen om udebanemål.

Men i tredje overtidsminut udlignede Gonçalo Guedes og sørgede dermed for, at Valencia er med i bowlen, når der trækkes lod til kvartfinalerne.