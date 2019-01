NHL skruer op for datastatistik i ishockey

Hvor hårdt skyder Frans Nielsen? Hvor hurtigt skøjter Nikolaj Ehlers?

Det er spørgsmål som disse, der i næste sæson kan besvares, når den stærke ishockeyliga NHL skruer op for mængden af data.

Femten antenner og fire kameraer i hver hal, pucker med indbyggede sensorer og mikrochips og lignende udstyr i spillernes skulderbeskyttere skal sørge for, at trænere og fans kan blive klogere på kampene i verdens bedste ishockeyliga.

2000 gange i sekundet vil puckens position på banen blive registreret med centimeterpræcision, mens spillernes position registreres 200 gange i sekundet.

Dataene kan være et hjælpemiddel, når det kommer til taktiske muligheder, men også blot fungere som et underholdningselement for tv-seere, siger NHL-kommissær Gary Bettman.

- Vi kan registrere afleveringer, skud og positioner præcist, og vi kan følge spillerne, deres bevægelser, hastighed, tid på isen - hvad som helst. Det er skudsikkert.

- Tanken er, at den nye data skal tiltale et yngre publikum og måske også lokke nye til at interessere sig for sporten. Det er godt for vores sport at være på forkant med innovationer, siger han.

Teknikken blev testet under weekendens allstarstævne i NHL, men indføres først fast fra næste sæson.

Det er det tyske firma Fraunhofer, der skal levere teknikken. Forretningsudvikler David Lehanski fortæller, at det har været udfordrende at få teknologi smidt ind i en hård puck.

- Vi har lavet mange test af puckerne. Det gælder både holdbarheden, men også hvordan de er at spille med, og hvordan de bevæger sig på isen.

- Den skal aktiveres inden hver kamp og slukkes efterfølgende. Så der bliver noget nyt at tænke på for dommerne og de materialeansvarlige inden hver kamp, siger han til canadiske CBA.