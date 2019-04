NHL-dansker er klar til slutspil om Stanley Cup efter gyser

Den danske NHL-spiller Oliver Bjorkstrand skal spille med i slutspillet om Stanley Cup.

Det står klart, efter at den 23-årige højrewings hold, Columbus Blue Jackets, natten til lørdag vandt 3-2 efter straffeslag over New York Rangers.

Blue Jackets har to point ned til Montreal Canadiens i wild card-stillingen i Eastern Konference med en kamp tilbage i grundspillet.

Ved pointlighed afgøres placeringerne efter, hvilket hold der har flest sejre i normal og forlænget spilletid over hele sæsonen.

Her fører Blue Jackets med 44 mod Canadiens' 41 sejre.

Inden kampen havde Oliver Bjorkstrand scoret seks kampe i streg. Danskeren kom dog ikke på tavlen, og dermed sluttede den imponerende målstime.

I stedet stod Ryan Dzingel og Artemi Panarin for Blue Jackets' mål.

I straffeslaget scorede Panarin igen og afgjorde kampen.

Udover Bjorkstrand er den danske NHL-målmand Frederik Andersen, der huserer i Washington Maple Leafs, Washington Capitals' Lars Eller og Nikolaj Ehlers i Winnipeg Jets klar til slutspillet.