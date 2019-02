NFL's bad boy: Er nødt til at ændre mig

Cincinnati Bengals' Vontaze Burfict erkender, at han er nødt til at holde igen med det hårde spil efter en voldsom sæsonafslutning.

Vontaze Burfict indleder den kommende NFL-sæson med tre karantænedage for gentagne brud på ligaens regler omkring spillersikkerhed.

I slutspillet kom Cincinnati Bengals-forsvareren i fokus - og under kraftig beskydning - da en sen tackling efterlod Pittsburgh Steelers' Antonio Brown med hjernerystelse.

Siden har Vontaze Burfict været indkaldt til møde hos NFL-ledelsen, hvor man har forklaret, hvordan man ser Bengals-stjernen komme ud af sine disciplinære problemer. Karantænen er der imidlertid ikke blevet rokket ved.

Nu taler Vontaze Burfict ud omkring tacklingen på Antonio Brown, som du i øvrigt kan se i videoplayeren ovenfor.

- Som jeg sagde til træneren, så ville jeg ønske, at jeg kunne tage det play tilbage, for jeg ville formentlig have ramt ham lavt, siger Vontaze Burfict til ESPN.

- Jeg kan ikke lide at ramme lavt, men jeg er nødt til at ændre mig, for det koster flag, når jeg rammer ham højt eller rammer på hjelmen. Og det er så svært at beslutte sig for, hvor man skal ramme manden, for de dukker sig, og man er nødt til at dukke sig med dem, forklarer Bengals-stjernen desuden.

- Jeg prøvede at stoppe op i sidste sekund, men det var selvfølgelig for sent - det er et bang-bang-play, tilføjer han.

Vontaze Burfict mener dog også, at hans dårlige ry nu er med til at give yderligere problemer.

- Jeg spiller hårdt. Nogle gange skaffer det mig i vanskeligheder. Min spillestil er aggressiv, og spillet er ændret, jeg er nødt til at ændre mig med det. Og det play, jeg tror, at hvis jeg ikke var nummer 55, så ville jeg ikke have fået et flag, konstaterer Vontaze Burfict.

I den forgangne sæson blev Vontaze Burfict i sine i alt 10 kampe for Cincinnati Bengals noteret for 74 tacklinger, to interceptions og et enkelt sack.

**Du kan se den dramatiske episode, hvor Vontaze Burfict tackler Antonio Brown i videoklippet ovenfor.**