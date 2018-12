NFL-spillere kan se frem til endnu en lønfest

For sjette år i træk stiger lønloftet i NFL med over ti millioner dollar per klub.

Det bliver mere og mere økonomisk lukrativt at spille i verdens bedste liga i amerikansk fodbold, NFL.

Klubbernes indtjening er stigende, og som følge deraf har ligaen igen valgt at hæve klubbernes lønloft. Det skriver NFL på sin hjemmeside.

I 2019-sæsonen øges lønloftet fra 177,2 millioner dollar til 191,1 millioner dollar. Det svarer til, at hver klub kan bruge 91 millioner danske kroner mere på løn i den kommende sæson sammenlignet med indeværende sæson.

Det er sjette år i træk, at lønloftet stiger med over ti millioner dollar, hvilket svarer til cirka 65,5 millioner kroner. Siden 1997 er lønloftet mere end firedoblet i ligaen.

Spillernes lønloft påvirkes af klubbernes indtægter. Den seneste aftale mellem NFL-klubberne og spillerne blev indgået i 2011 og strækker sig til 2021. I aftalen fremgår det, at spillerne får lidt under halvdelen af klubbernes og ligaens indtægter.

Spillernes andel af kagen forventes at blive et stridspunkt, når de nye vilkår skal forhandles på plads i de kommende år.

Lønloftet i NFL - og i mange andre sportsligaer i USA - er indført for at skabe jævnbyrdighed mellem holdene, og det gør det sværere for et hold at være dominerende mange år i træk.