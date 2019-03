Han er kendt for mange svinske tacklinger, og nu har klubben revet hans kontrakt i stykker.

_Af Kenneth Beyer_

Efter syv sæsoner i Cinciatti Bengals er Vontaze Burfict en færdig mand i klubben.

Det skriver NFL på deres [hjemmeside](http://www.nfl.com/news/story/0ap3000001023144/article/bengals-releasing-vontaze-burfict-after-seven-seasons).

Linebackeren er kendt for at være en hård nød på banen og har da også stået for flere svinske tacklinger.

Burfict har været ude med flere skader og karantæner og har derfor kun spillet 11 kampe siden 2013\. Han er begyndt alle tre sidste sæsoner med karantæner.

Bengals kommer angiveligt til at spare 5,69 millioner dollars i løn ved at ophæve kontrakten med den 28-årige linebacker.