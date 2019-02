NFL-drøm blev til virkelighed på få dage for dansk kicker

En dansk kicker i NFL. Med efternavnet Andersen.

Nej, historien handler ikke om dengang, Morten Andersen satte pointrekord. Eller da han blev indlemmet i legendernes Hall of Fame.

Derimod handler den om 27-årige Phillip Andersen, der nærmest ud af det blå har taget et stort spring fra Europa til NFL, der er verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Torsdag meddelte NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers, at det har skrevet kontrakt med danskeren, der skifter fra det tyske hold Berlin Rebels.

Det er noget af en omvæltning for danskeren, som ikke helt har forstået det endnu.

- Det er vildt. Det er gået så stærkt, at jeg bare har fulgt med strømmen, svaret på de spørgsmål, der er stillet, og haft en professionel tilgang til det.

- Jeg har ikke haft tid til at tænke over, hvad det rent faktisk indebærer at spille for et NFL-hold.

- Det kommer nok til at gå op for mig på et tidspunkt, siger Phillip Andersen.

Den danske kicker blev for nylig opdaget på en træningslejr. Den blev afholdt af amerikaneren Michael Husted, der var kicker for Buccaneers fra 1993 til 1998.

Træningslejren havde Andersen været på før. Men denne gang var der ekstra schwung i benet hos danskeren, som sparkede hårdere og bedre end de andre.

- Det gjorde Buccaneers interesseret. Så gik der nogle dage, og jeg blev ringet op. De inviterede mig til en privat træning, siger Phillip Andersen.

Også den private træning gik godt for danskeren, som gjorde indtryk på de 20-25 af holdets ansatte, der var til stede, mens han hamrede til læderet.

Betænkningstiden var kort. Samme dag fik danskeren at vide, at NFL-holdet ville skrive kontrakt med ham.

Efter nogle dage med juridisk papirarbejde lå der en kontrakt foran kickeren, der i Danmark spillede for Amager Demons, Herlev Rebels og Søllerød Gold Diggers.

Nu venter en række træningslejre i Tampa, som i øjeblikket ikke har andre kickere end Phillip Andersen på kontrakt.

- De har sagt, at der vil blive hevet andre folk ind, jeg skal kæmpe imod.

- Jeg vil kun bruge min tid på mine egne spark. Hvis de er gode nok, er det jo perfekt. Det er det eneste, jeg kan styre, siger Phillip Andersen.

Phillip Andersen har fået en fået en rookiekontrakt på tre år. Holdet kan dog afbryde samarbejdet, når det har lyst.