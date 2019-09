NFL-dansker ryger på skadesliste og misser sæsonen

23-årige Hjalte Froholdt kommer ikke i aktion for New England Patriots i 2019-sæsonen i NFL.

Sæsonen er slut, allerede inden den er begyndt, for Hjalte Froholdt i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Lørdag blev den 23-årige fynbo, der i april blev valgt til NFL i den årlige draft af de forsvarende Super Bowl-mestre New England Patriots, placeret på skadeslisten "injured reserve" (IR).

Det skriver Patriots på sin hjemmeside.

Det betyder, at holdet ikke kan gøre brug af danskeren, der spiller på den offensive linje, i 2019-sæsonen.

Hjalte Froholdt pådrog sig natten til fredag dansk tid en skade i armen i Patriots' fjerde og sidste testkamp inden sæsonstart.

Det er uvist, hvor alvorlig skaden er, men ved at placere Froholdt på IR-listen lukker Patriots altså svendborgeren ned for sæsonen.

Det kommer ikke som den helt store overraskelse. Patriots' trænere har i løbet af den sidste tid antydet, at Hjalte Froholdt af dem anses for at være en spiller, der skal udvikle og forbedre sig og på sigt blive god nok til at være en del af startopstillingen.

Ved at sætte Froholdt på IR-listen kan Patriots i stedet hive en mere NFL-klar spiller ind på holdet i denne sæson.

Froholdts placering på skadeslisten skete på en særdeles begivenhedsrig dag i NFL.

Senest klokken 22 dansk tid skulle de 32 NFL-hold have skåret deres hold ned fra de 90 spillere, de må have ansat, når sæsonen ikke er i gang, til den 53 mand store trup, man må have i løbet af sæsonen.

Ud over de mange spillerfyringer affødte det også som sædvanligt en hel del handler indbyrdes mellem NFL-holdene. Her var især Houston Texans i fokus.

Den texanske klub sendte i to store handler den stærke forsvarsspiller Jadeveon Clowney ud af klubben og til Seattle Seahawks, mens Laremy Tunsil, der spiller på den offensive linje, blev hentet til Houston fra Miami Dolphins.

Den første kamp i 2019-sæsonen i NFL sparkes i gang natten til fredag dansk tid, hvor Chicago Bears hjemme møder Green Bay Packers.