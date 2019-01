NFH-kvinder fortsætter perfekt januar i ligaen

Det nye år har foreløbig stået i succesens tegn for Nykøbing Falster Håndbold i landets bedste kvinderække.

Tirsdag tog holdet den femte sejr af fem mulige i januar, da TTH Holstebro trods hjemmebane blev sat grundigt på plads med 25-17.

Dermed holder Nykøbing-kvinderne fast i andenpladsen og har sikker kurs mod slutspillet.

Inden ligaen gik på juleferie vandt holdet også to sejre i træk og med onsdagens sejr bliver det dermed til syv i alt.

Gæsterne var dominerende i de første 30 minutter, hvor TTH-forsvaret havde svært ved at dæmme op for falstringernes angrebsspil.

Under kyndig styring af Kristina Kristiansen var der god fart i Nykøbings spil, og var det ikke for lidt manglende skarphed til tider, kunne pauseføringen let have været større end 14-9.

Hjemmeholdet kom også skidt ud til anden halvleg, og trods en kortvarig opblomstring stod det tidligt klart, at Nykøbing Falster-kvinderne var for stærke.

Godt midtvejs i anden halvleg havde gæsterne øget føringen til 21-13, og TTH havde ingen modtræk, der kunne presse Nykøbing.

Resten af kampen ændrede ikke på billedet af et suverænt udehold, som endte med en sejr på otte mål.