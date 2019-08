LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, og Russell Westbrook.

Det er bare nogle af de store NBA-stjerner, som USA's landshold må undvære, når VM i basketball begynder på lørdag.

For Los Angeles Lakers-profilen LeBron James har det næppe været en reel mulighed at tage med holdet. I slutningen af juni begyndte han nemlig optagelserne til "Space Jam 2", hvor han har hovedrollen i den længe ventede opfølger til filmen fra 1996 med Michael Jordan.

Men for flere af de andre handler det om ikke at slide sig selv ned. Det mener Sam Mitchell, der spillede i ligaen i 1989 til 2002 og i dag er ekspert på NBA TV.

- Jeg tror, at de fleste af spillerne forsøger at spare kræfterne. Det er den primære grund til, at de har droppet det, siger han.

Samtidig har sommerens mange spillerskifter i NBA gjort, at en vifte af holdene står med en fin chance for at vinde et mesterskab, når sæsonen begynder i oktober.

- 80 procent af stjernespillerne har en chance for at kæmpe med om titlen. Det er meget at bede om, at de skal tage til VM og risikere at blive skadet, siger Sam Mitchell.

Selv om flere af de store basketnavne glimrer ved deres fravær, er det ikke en flok ukendte spillere, som USA stiller op med.

Truppen tæller navne som Harrison Barnes, Brook Lopez, Khris Middleton og Donovan Mitchell og har desuden Gregg Popovich, cheftræneren for San Antonio Spurs, som styrmand.

USA har vundet de seneste to verdensmesterskaber, men optakten til VM har ikke været problemfri denne gang.

I weekenden tabte USA 94-98 i en testkamp til Australien, og det var første gang i 13 år, at amerikanerne tabte i en større international turnering eller testkamp.

Finalen ved VM, der afholdes i Kina, spilles 15. september. To uger senere begynder NBA-holdenes træningslejr i optakten til sæsonstart.