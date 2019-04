NBA-stjerne runder milepæl for første gang i 51 år

Basketballstjernen Russell Westbrook stod natten til onsdag bag en opsigtsvækkende bedrift i NBA.

Her blev han den bare anden spiller i ligaens historie til at lave mindst 20 point, 20 rebounds og 20 assist i samme kamp.

Det gjorde han for Oklahoma City, da holdet nedlagde Los Angeles Lakers med 119-103. I kampens sidste minut stod han til stor begejstring bag endnu en rebound, så han rundede milepælen ved at blive noteret for i alt 20 point, 20 rebounds og 21 assist.

Den første og indtil da eneste til at lave en "20-20-20" i NBA var Wilt Chamberlain i en kamp i 1968. Dengang lavede han 22 point, 25 rebounds og 21 assist.

En berørt Russell Westbrook dedikerer sin bedrift til rapperen Nipsey Hussle, der søndag blev skudt og afgik ved døden.

- Det her var ikke for mig, det var for min "bro". Den er til Nipsey - 20 plus 20 plus 20. Æret været dit minde, Nipsey, siger Westbrook.

Den 30-årige amerikaner blev i 2017 kåret til ligaens mest værdifulde spiller. Han har spillet for Oklahoma City i hele sin NBA-karriere.