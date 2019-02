Kvalifikationssystemet til VM i basketball er defekt.

Det mener den kroatiske basketballstjerne Dario Saric, som til daglig spiller for NBA-holdet Minnesota Timberwolves.

32 lande deltager senere på året i VM i basketball, men flere væsentlige basketnationer glimrer ved deres fravær.

En af dem er Kroatien, der ved OL i Rio vandt sin gruppe og røg ud i kvartfinalen.

Fredag tabte det kroatiske landshold 69-77 til Polen og blev endegyldigt slået ud af kvalifikationen. Men det var uden Saric, der få timer efter var i aktion for Minnesota mod New York Knicks.

Han er ærgerlig over, at de største stjerner fra NBA og EuroLeague ikke har mulighed for at hjælpe deres lande.

- Når kampene ligger i de perioder, hvor spillere fra NBA og EuroLeague ikke kan være med, giver det ikke mening for mig, siger han efter Minnesotas sejr.

Saric blev kåret som den mest værdifulde spiller (MVP) i kvalifikationsturneringen før OL i Rio, mens landsmanden Bojan Bogdanovic fra Indiana Pacers blev OL's topscorer. Ingen af dem var med i fredagens kamp.

- Det er klart, vi ikke synes om det. Når man spiller her i USA, og der er en kvalifikationskamp til VM, er det samtidig kvalifikation til OL, og man har ikke en chance for at repræsentere sit land.

- Det er skuffende, at systemet ikke virker optimalt for os, siger Dario Saric.

Heller ikke de europæiske mestre fra Slovenien kommer med til VM, der starter i august og slutter i september. Holdet manglede NBA-spillerne Luka Doncic og Goran Dragic fredag mod Tyrkiet.

Til gengæld har både USA, Spanien og Frankrig sikret sig kvalifikation.