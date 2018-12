NBA-ejer til bystyre: Reparer arena eller vi rykker til ny by

Det har ikke været nogen dans på roser at være fan af NBA-holdet Phoenix Suns i de seneste par år.

I indeværende sæson har holdet ligaens bundrekord med bare fire sejre i 28 kampe. Nederlag har stået på menuen i de sidste ti kampe alene.

Ifølge The Suns' ejer, millionæren Robert Sarver, så er der måske en meget simpel forklaring på den tilsyneladende uendelige strøm af nederlag.

Talking Stick Resort Arena, holdets hjemmebane i storbyen Phoenix, Arizona, er ramponeret og faldefærdig og lever slet ikke op til den standard, der skaber et vindende NBA-hold, mener han.

Derfor har Sarver ifølge nyhedsbureauet Reuters stillet bystyret i den amerikanske storby et ultimatum: Renover og opgrader arenaen, eller jeg rykker holdet til Las Vegas eller Seattle.

The Suns og bystyret i Phoenix har i længere tid forhandlet om en renoveringspulje på 230 millioner dollar - knap 1,5 milliarder kroner - men ifølge klubejeren har bystyret været fodslæbende.

Derfor truer han med at flytte. Men den trussel bliver ikke modtaget særligt positivt blandt fans af klubben, skriver det lokale medie AZCentral.

The Suns har en 40-årig lejeaftale med bystyret. Den blev indgået i 1992, men i 2022 kan klubben trække sig fra aftalen.

NBA-klubben har i flere omgange forsøgt at presse bystyret til at spæde til med midler. Talking Stick Resort Arena kaldes ofte den dårligste hjemmebane i NBA.

Phoenix' borgmester har tidligere erklæret sig villig til at overveje et kompromis, hvor bystyret betaler 180 millioner dollar for gennemgribende renoveringer af selve arenaen, og at klubben forpligter sig til at investere 80 millioner dollar i nye træningsfaciliteter.

Et krav har dog været, at Robert Sarver skulle forpligte sig til at holde The Suns i Talking Stick Resort Arena frem til 2037.