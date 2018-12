Mystisk skade har bragt OL-helt tæt på karrierestop

Det begynder så småt at lysne for cykelrytteren Frederik Rodenberg Madsen, der kan se tilbage på et mørkt og frustrerende 2018.

OL-bronzevinderen har i mere end et år døjet med en uforklarlig knæskade, og han har ikke været i konkurrence, siden han var med ved bane-VM i begyndelsen af marts.

I den seneste tid har han dog fornemmet så store fremskridt, at han tør stile efter et comeback i den kommende landevejssæson.

- Det virker, som om jeg har fået hul på bylden. Jeg har fundet en måde, hvor jeg kan træne uden smerte og kan bygge min krop op igen. Jeg satser meget på at komme tilbage i løbet af næste sæson.

- Det bliver selvfølgelig ikke i topform. Det bliver heller ikke på et niveau, hvor min fysik er fuldt udviklet, men forhåbentlig kan jeg sidde med i nogle flade finaler og spurte lidt engang imellem, siger Frederik Rodenberg Madsen.

Han har længe været anset som et af landets mest lysende talenter og var som blot 18-årig med på det 4000-meter-hold, der vandt bronze ved OL i Rio.

Men siden EM på landevej i 2017 har karrieren mere eller mindre været på standby. Knæene har gjort ondt, og ingen aner hvorfor.

- Det er meget svært at forstå. Der er tilsyneladende ikke noget galt i mine knæ, og der er ikke noget, der sidder forkert. Alt ser perfekt ud. Alligevel jeg haft ondt, når jeg har cyklet, fortæller Frederik Rodenberg Madsen.

Han trænede på nedsat kraft sidste vinter, men kom alligevel med på banelandsholdet til VM i Holland i marts.

Her blev det til sølv i holdforfølgelsesløb, men det flotte resultat kom til at koste dyrt.

- Min krop kunne ikke følge med. Det gjorde, at jeg blev skadet rimelig hårdt igen.

- Set i bakspejlet var det ikke en god beslutning at køre VM, men det var det, vi gjorde. Det gav en VM-sølvmedalje, men det har måske gjort, at jeg har været ude i otte måneder længere, end jeg ellers ville have været, siger han.

Tiden efter VM har været fyldt med frustrationer og knæsmerter, og han kom slet ikke til start for sit hold, ColoQuick, i landevejssæsonen. Undervejs har han overvejet, om han nogensinde ville komme tilbage.

- Jeg har været tæt på at stoppe et par gange. Det er utroligt hårdt rent mentalt, at man ikke har kunnet finde en løsning, siger Frederik Rodenberg Madsen.

Nu er der dog håb forude. Den snart 21-årige nordsjællænder er så småt begyndt at optrappe træningen.

- Jeg har skullet vænne min krop til at træne igen og til den belastning, det er at være cykelrytter.

- Jeg skal lære, hvornår det må gøre ondt, og hvornår det ikke må. Især i opbygningsperioden. Men det går utrolig meget fremad, og jeg er glad i øjeblikket, siger Frederik Rodenberg Madsen.

Det store pejlemærke i horisonten hedder OL, der bliver afviklet i Tokyo i juli og august 2020.

- Hvis jeg begynder at bygge på fra nu af, tror jeg helt sikkert, jeg kan blive god nok til at komme på holdet. Det handler om OL, og så er jeg lidt ligeglad med alt andet indtil da, siger den unge temporytter.