Murray åbner for gensyn med Melbourne: Jeg vil gøre alt

Australian Open tog mandag afsked med Andy Murray med en hyldest, efter at briten var blevet sendt ud ad turneringen af spanieren Roberto Bautista-Agut i første runde.

På grund af vedvarende hofteproblemer havde 31-årige Murray på forhånd annonceret, at turneringen i Melbourne kunne blive hans sidste.

Andy Murray ville dog ikke endegyldigt slå fast, at tenniskarrieren er forbi, og han åbnede for, at han måske ikke har deltaget i Australian Open for sidste gang.

- Måske ses vi igen. Jeg vil gøre alt, hvad der er muligt for det.

- Hvis jeg skal komme igen, så vil det kræve en stor operation, hvilket i sig selv ikke er nogen garanti for, at jeg kommer tilbage. Men jeg giver det mit bedste skud, sagde Andy Murray i et interview på banen.

Han var tydeligvis uvis på, hvad fremtiden bringer efter nederlaget i fem sæt til Roberto Bautista-Agut.

- Jeg ved ikke, om det var min sidste kamp, sagde han.

Tilskuerne i Melbourne støttede Murray undervejs i maratonkampen mod spanieren.

Da opgøret lakkede mod enden, stemte tilskuerne i med rene jubelbrøl hver gang briten fik et point.

Sandsynligvis i den tro, at Murray var i gang med sine sidste minutter nogensinde i Melbourne og måske i tenniskarrieren. Bagefter takkede Murray publikum for opbakningen gennem flere år.

- Jeg har elsket at spille her over årene. Det er utroligt. Hvis det her var min sidste kamp, så gav jeg alt, hvad jeg havde.

- Det var bare ikke nok i aften, så stort tillykke til Roberto og hans hold, sagde Andy Murray.

Efterfølgende blev briten hyldet af sine tenniskolleger på en storskærm. En for en tonede både kvindelige og mandlige tennisstjerner frem og hyldede Murray.

Caroline Wozniacki var også med i flere videoklip, og hun slog fast, at Murray var velkommen på danskerens hold, hvis han nogensinde var på udkig efter et trænerjob.

Wozniacki roste også Murray for at skabe god stemning med sin humor.

Briten har fem gange i karrieren nået frem til finalen i Australian Open, men han har aldrig vundet turneringen.