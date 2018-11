Mulig tribuneskade: Brøndby-fans skal sidde stille

En mulig skade på et betonelement på Sydsiden betyder, at Brøndbys fans skal sidde ned indtil næste halvsæson.

Brøndbys medlevende og mest fanatiske fans må indstille sig på, at de skal sidde stille til holdets to sidste hjemmekampe inden vinterpausen.

En kontrolmåling af Sydsiden, som fantribunen bag det ene mål kaldes, fra ingeniørvirksomheden Rambøll har vist, at der kan være skader på et betonelement.

- Vi modtog i går (onsdag, red.) en melding fra Rambøll om, at der på et enkelt af de mange betonelementer på den nedre del af Sydsiden er blevet konstateret målinger, som kan indikere en risiko, hvis det pågældende betonelement udsættes for markante svingninger, siger Brøndby-direktør Jesper Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Yderligere målinger og undersøgelser af tribunen skal nu gennemføres, og det endelige resultat forventes klart i starten af det nye år, mens der er vinterpause i Superligaen.

- Det betyder, at fans på Sydsiden vil opleve, at der til de resterende to hjemmekampe i efteråret vil være sæder på den nedre del af Sydsiden, ligesom et mindre område på den nedre del af Sydsiden vil være afspærret, lyder det fra Jesper Jørgensen.

De to hjemmekampe er mod henholdsvis Hobro og Vendsyssel.

Brøndby-fansene har ellers ikke haft grund til at feste mange gange på Sydsiden i indeværende sæson, hvor hjemmebanestatistikken lader en del tilbage at ønske.

I ni hjemmekampe i Superligaen har Brøndby kun formået at hente to sejre. Derudover er det blevet til tre uafgjorte kampe og fire nederlag.