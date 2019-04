Muddertalentet truer landevejens konger

Mathieu van der Poels (tv.) far, Adri van der Poel, er kendt for at have afgivet en af de mere kuriøse forklaringer på en positiv dopingprøve. I 1983 testede han positiv for det opkvikkende stof stryknin. Han hævdede, at det måtte skyldes, at hans svigerfar havde serveret brevduetærte for ham, og at svigerfaren åbenbart dopede brevduerne med stryknin.