"Mr. GOG" før DM-skæbnekamp: Sæsonen allerede langt mere end godkendt

Poul Syberg mener, det kan blive en lille fordel for GOG, at fynboerne er undertippede i søndagens tredje og afgørende DM-finale i Aalborg. - I Gudme var der "alt at tabe". I Aalborg er der "alt at vinde", siger "Mr. GOG".

Håndbold: GOG's træning, lørdag, forud for søndagens tredje og afgørende DM-finale i Aalborg havde en profileret tilskuer. "Mr. GOG", Poul Syberg - i øvrigt 75 år 30. juli - fulgte således opmærksomt spillernes sidste træningspas i denne sæson. Uanset resultatet i Jutlander Bank Arena (Gigantium) i Aalborg konstaterer Poul Syberg: - Alle snakker om, "at holdet skal det sidste stykke". Men da jeg så de klassespillere, vi mistede efter sidste sæson, tænkte jeg, at det nok ville blive til en placering fra nummer fire til otte i år. Sæsonen er allerede langt mere end godkendt. Holdet er vokset enormt i denne sæson, så fra at være et hold, som jeg tænkte "er på vej frem" til et DM-finalehold - det er kommet meget bag på mig. Det er jo helt vildt, som vore unge talenter bliver ved med at poppe op. Poul Syberg lægger dog også en stor del af æren for den gode sæson på stjernerne Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller. Han siger: - De to gav holdet en fantastisk start på sæsonen. Så blev de skadet, men de er jo kommet tilbage på et meget højt niveau i slutspillet. Og mens de var skadet, ja, så greb Emil Lærke og Jon Andersen jo chancen. Men træneren (cheftræner Nicolej Krickau, red.) har også en stor del af æren.

Sådan afgøres det DM-titlen 2019 placeres søndag, når GOG og Aalborg Håndbold mødes i den tredje og afgørende finale i Jutlander Bank Arena (Gigantium) i Aalborg.GOG vandt det første opgør i det nordjyske i søndags med 33-30 men tabte torsdag aften i Gudme med 31-32.



Tredje kamp begynder kl. 16.00 i en fyldt arena - 5000 tilskuere - blandt andre med 400 GOG-fans i det ene hjørne.



Ved uafgjort efter 60 minutter spilles der 2 x 5 minutters forlængelse. Ved fortsat uafgjort bliver der nye 2 x 5 minutters forlængelse. Ved fortsat uafgjort, igen, afgøres det hele i en straffekastkonkurrence.



Hvis GOG henter DM-guldet, vil spillerbussen ankomme til Gudme og festlighed et sted mellem klokken 22 og 23.

Frederik Clausen før lørdagens træning. Clausen har netop tapet sin venstre hånd ind - han har revet et ledbånd i en finger over. En operation venter, når sæsonen er slut. Foto: Karsten L. Sørensen

Allerede fuldbragt med bronze GOG nåede sit lavpunkt med konkursen i januar 2010. - Poul Syberg, havde du troet på, at man ville stå i en DM-finale ni år efter konkursen? - Nej, faktisk ikke. Hvis nogen havde spurgt mig to-tre år efter konkursen, så ville jeg have svaret: - Vi skal bare op og etablere os som nummer syv til 12 i ligaen. Men det har jo noget mirakuløst vist sig, at man kan nå toppen af dansk håndbold med et fornuftigt budget - vel ligaens fjerde-femte største - og en masse talent. For mig blev ligaholdets genfødsel allerede fuldbragt med de første bronzemedaljer (i 2016, red.). Poul Syberg tror på, at GOG kan hente DM-guldet i Aalborg, søndag. Han siger: - Jeg tror, vi har en lille fordel i, at vi nu er undertippede. Søndag har vi "alt at vinde" i Aalborg - i torsdags i Gudme havde vi "alt at tabe".

Ingen store udfald Med stadig større ansvar i forsvaret er Frederik Clausen en af dem, der søndag skal sørge for, at der bliver lukket bedre af i GOG's forsvar end i torsdags i Gudme. Clausen siger: - Vi vidste, det ville blive svært i Gudme, og vi var nok gjort til større favoritter, end vi egentlig var. Nu glæder vi os til tredje kamp. I Gudme blev vi specielt ramt af Aalborgs syv mod seks og holdets mange afslutninger fra stregen, men det har vi nu haft tid til at forberede os på. - I så netop noget tynde ud på stregen ved Saugstrups afgørende scoring tre sekunder før tid? - Ja, der var der noget at fortryde. Men det var jo egentlig ikke den situation, der afgjorde kampen. Vi skulle have lukket den tidligere, og jeg tror, at vi alle har tænkt, "at i lige den og den situation kunne jeg have gjort det bedre". Men jeg føler, vi var der i kampen. Der var ingen store udfald. Det var marginaler, der afgjorde det. Og nu kan vi tage til Aalborg med gode chancer for at vinde. Det tror jeg på.