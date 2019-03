Mourinho: Vi skulle have scoret langt før

Der blev smadret vandflasker på sidelinjen, da en forløst José Mourinho i tillægstiden fejrede, at Manchester United tirsdag sikrede avancement til knockoutfasen i Champions League med en sen 1-0-sejr over Young Boys.

Mourinho var utilfreds med, at han skulle vente så længe, før Uniteds lange pres udmøntede sig i en scoring. Var det ikke for målmand David De Gea var Uniteds uskarphed blevet straffet hårdere, mener han.

- Jeg håber ikke, at nogen siger, at vi spillede defensivt i dag. Efter ti minutter havde vi allerede haft to chancer alene med målmanden. Vi ville gerne score mål, men det gjorde vi ikke.

- Derfor havde vi brug for verdens bedste målmand til at lave fænomenale redninger, for ellers var vi kommet bagud 0-1.

- Alle blev ved med at kæmpe, men vi skulle have scoret noget før. Men det var fantastisk at vinde kampen, for nu er videre, siger Mourinho i et interview vist på TV3+.

Også midtbanespilleren Jesse Lingard påpeger, at der ikke var grund til at trække spændingen så langt.

- Vi skulle have ført med tre eller fire mål ved pausen. Vi er åbenlyst glade for, at vi scorede til sidst, men sejren skulle have været komfortabel med de chancer, vi havde, siger Lingard ifølge uefa.com.

Med sejren undgik United en afgørende kamp mod Valencia om avancement til knockoutfasen.

Young Boys-spillerne protesterede over, at matchvinder Marouane Fellaini ramte bolden med hånden inden sin sene scoring. Belgieren mener ikke, at der skete noget ulovligt.

- Set fra mit synspunkt var der ikke hånd på. Jeg kontrollerede bolden, og hvis den ramte min hånd, så var det ikke med vilje, siger Fellaini ifølge britiske BT Sport.