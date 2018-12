Mourinho: Nu er det sværere at købe rivalernes stjerner

José Mourinho anser det for umuligt at kunne hente Christian Eriksen eller andre Tottenham-profiler.

Det bliver ikke via dyre indkøb i januar, at Manchester United bliver ført ud af klubbens resultatmæssige problemer i Premier League.

Det er nemlig blevet sværere at lokke konkurrenternes bedste spillere til klubben, fordi de konkurrerende klubber via en lukrativ tv-aftale ikke har samme økonomiske behov for at sælge stjernerne.

Det siger Manchester Uniteds manager, José Mourinho.

- Ærlig talt, så tror jeg ikke, at vi kommer til at købe nogen i januar. Hvis vi gør, bliver det en enkelt spiller. Jeg kan ikke se os få flere end det, siger Mourinho.

Ud over at konkurrenterne nu bedre kan sige nej til Uniteds tilbud, lider United også af, at der aktuelt ikke er samme prestige som tidligere i at repræsentere klubben.

Mourinho bruger Tottenham som eksempel på en klub, hvor Manchester United tidligere har været på rov efter de største profiler, da der var et klart storebror-lillebror-forhold mellem klubberne.

I 2006 hentede United Michael Carrick i Tottenham, og to år efter skiftede målslugeren Dimitar Berbatov samme vej.

Noget lignende vil ikke kunne lade sig gøre i dag.

- Er Manchester United via sin historie og sit omdømme større end Tottenham? Med al respekt er Tottenham en fantastisk klub, men jeg tror, at alle vil svare ja til spørgsmålet.

- Kan vi købe Tottenhams bedste spillere? Nej, for de sælger ikke. Nu har de magten til at sige nej.

- Hvem var Tottenhams bedste spiller for nogle år siden? Michael Carrick. Hvem var deres bedste et par år senere? Berbatov.

- Kunne vi i dag gå ud og købe Harry Kane? Hvad med Dele Alli, Christian Eriksen eller Heung-Min Son - kunne vi købe dem? Nej, siger Mourinho.

Siden den portugisiske manager kom til Manchester United i sommeren 2016, har han haft det store checkhæfte fremme flere gange. I alt har han brugt omkring 3,3 milliarder kroner på nye spillere.

Investeringerne til trods ligger klubben nummer syv i Premier League efter 13 spillerunder.