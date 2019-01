Mourinho: Jeg er for ung til at gå på pension

Fodboldtræneren José Mourinho har ingen planer om at gå på pension lige foreløbig, selv om bankbogen har det godt, og han har vundet stort set alt inden for klubfodbold.

Det siger han i sin første medieoptræden, siden han 18. december blev fyret som manager i Manchester United.

- Jeg vil fortsætte med at være træner. Jeg hører til i topfodbold, og det vil jeg fortsætte med.

- Jeg er for ung (til at stoppe, red.). Jeg har været i fodbold i lang, lang tid, og jeg bliver 56 om nogle uger, så jeg er virkelig for ung, siger Mourinho ifølge BBC.

Portugiseren er blevet hyret til at være fodboldekspert for tv-stationen beIN Sports, der har hjemme i Qatar. Han har sagt ja til at være ekspert under en kamp i Asian Cup og i forbindelse med lørdagens Premier League-kamp mellem Arsenal og Chelsea.

For de to ekspertoptrædener menes han at få cirka en million kroner i honorar.

Før han blev træner i Manchester United, stod Mourinho i spidsen for klubber som Chelsea, Real Madrid, Inter og FC Porto.

Siden han blev fyret i Manchester United, har den engelske storklub vundet sine seks kampe under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.