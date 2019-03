Motorstop: Odense HC kom aldrig i gang mod Esbjerg

Selvom det er en kendt forsvarsformation fra Esbjerg, så voldte den alligevel problemer for Odense i kampens begyndelse, og efter 13 minutter var kun et af fire Odense-mål scoret i det stationære angrebsspil.

HÅNDBOLD: Det var en kamp mellem nummer et og to i ligaen, da Odense HC tog turen forbi Esbjerg, inden holdet rejser mod Rusland og Champions League.

Kathrine Heindahl kom igennem kampen med to scoringer, men brændte også et par stykker mere, end man normalt ser fra hendes side. Foto: André Thorup

Drilsk forsvar

Det var to mandskaber med lidt forskellige tilgange til kampen, der var mødt op. Odense er allerede sikker på førstepladsen og fokuserer primært på at få et angreb op at køre uden Mette Tranborg.

Team Esbjerg derimod havde brug for en sejr for at komme tættere på at sikre andenpladsen og samtidig få to point med over i deres slutspilsgruppe.

Efter et kvarter kunne Odense endelig byde velkommen tilbage til Stine Jørgensen, der har misset to kampe på grund problemer med hendes akillessene. Men det var ikke Stine Jørgensen, der tog mest opmærksom i første halvleg. Det var derimod Trine Østergaard og Freja Cohrt, der nød godt af de tekniske fejl, Esbjerg begik, hvilket førte til mange lange udkast fra Tess Wester op til de to sprintere.

Selvom Stine Jørgensen var tilbage, valgte Jan Pytlick alligevel at beholde Trine Østergaard som straffeskytte. Det gav også fin mening, eftersom hun ikke har brændt, siden hun blev den faste skytte for to kampe siden, og det skulle heller ikke blive til afbrændere i dag.

Det gode kontraspil var dog ikke nok for Odense-spillerne, der fortsat havde massive problemer med at få det stationære angreb til at kaste nogle mål af sig. Alt for mange gange løb Odense-spillerne ind i fælderne i Esbjergs 5-1-forsvar, så de enten kastede bolden i hænderne på en fiskende Esbjerg-spiller eller bare ikke kom til de rigtige chancer.

Derfor var det også et Esbjerg-hold, der fortjent sluttede de første 30 minutter med en føring på 14-7.