Moses' første bud er at rykke sig i OB

FODBOLD: I formiddagens løbetest på Odense Atletikstadion kunne man godt se, at Moses Opondo mangler lidt luft i lungerne.

Han stod derfor også over i det meget afslappende småspil til to mål i Ådalen på bane 1, der stod snorlige, som havde den skreget på at blive betrådt af professionelle fodboldstøvler.

Til gengæld var han under OB's første træning i sæsonen genstand for opmærksomhed fra mange medier alene af den grund, at han er OB's første reelle investering i sommerens transfervindue.

Samtidig virkede han fyldt med overskud trods sine kun 21 år også selv om dagen skulle bruges til at flytte ind i en lejlighed i Odense sammen med kæresten.

- Jeg er nordjyde. Det kan man vist godt sige, selv om ikke mange tror det, sagde han med sit hvide smil.

Opondo er født i Uganda, men kom som fireårig til Skagen med sin mor. Hun bor nu i Frederikshavn med Moses' lillebror og hans papfar.

- Den samlede pakke i OB tiltalte mig. Der et godt setup og jeg har haft en god lang snak med Jakob Michelsen, så jeg kunne se mig selv i det med den person, jeg er. Det var det perfekte match i mit liv og min karriere.

- Hvorfor passer OB dig?

- Jeg er en fysisk spiller og OB er lige en eller to over, hvordan vi spillede i Vendsyssel. Der skal man ikke kun kunne gå på i 45 minutter men spille helt igennem til de 90 minutter er gået. Det er vildt spændende og en chance for at kunne rykke mig selv. Jeg kunne se på dagens løbetest, at jeg har lidt at indhente. Men jeg skal nok komme efter det, sagde 1,74 meter høje Moses Opondo til Sport Fyn.

Da Vendsyssel rykkede ned udløste det en klausul i Opondos kontrakt, så OB kunne få ham for en million kroner.

- I foråret har jeg været skadet en måneds tid, og så er det klart, at man taber lidt form. Jeg har fået hilst på sundhedsstaben, så der er styr på det. Jeg skal selvfølgelig lytte efter min krop, for det er en lang sæson. Mit personlige mål er da stadig at starte på banen i den første kamp mod FC København. Jeg håber på et godt forløb indtil da, siger Moses Opondo.