Morten Panduro ny talentchef i OB

Tonny Hermansen bliver teknisk chef og head of coach på akademiet fra 1. april

FODBOLD: OB's tidligere førsteholdsspiller Morten Panduro er pr. 1. april ansat som ny talentchef i stedet for Tonny Hermansen, der under Tonny Hermansens ledelse får ansvaret for administrative funktioner som kontrakter, licenser, Øens Hold-samarbejdet og DBU's topcenter.

Morten Panduro spillede på OB's Superliga-hold fra 1997 til 2002.

OB vil akademiet et løft og den hidtidige Tonny Hermansen bliver teknisk chef og head of coach og skal tegne de overordnede linjer for de øvrige ansatte på akademiet.

Samtidig skal han coache trænere og spillere og have fokus på deres udvikling.

Patrick Harboe bliver transitionstræner med sin erfaring indenfor svenske talentudvikling. Transition handler om overgangen fra akademispiller til førsteholdsspiller og skal deltage ved flere af førsteholdets træninger efter sommerferien.