Morten Olsen viste klassen til sidst: Jeg var indebrændt

Først blev han syltet, så viste han sin klasse med 10 mål i to kampe.

Herning: Da Morten Olsen var længst nede, fortalte jeg ham historien om tyskeren Jimmy Waltke. Manden, der blev syltet og først kom på banen i finalen og blev matchvinder.

- Det var en historie, jeg kunne bruge, for det kom jo til at gå nogenlunde sådan for mig, sagde Morten Olsen.

- Jeg indrømmer, at jeg var noget indebrændt, men jeg ved, hvad jeg skal lave, når jeg kommer ind. Vi har nogle gode angrebskombinationer, og de lykkedes.

- Vi har spillet på et højt niveau, og det er fedt at spille, når det lykkes.

- Vi vandt OL-guld, og vi har vundet VM-guld. Nu kan de bare komme an, sagde Morten Olsen.

Da han for alvor kom med på holdet, scorede han 10 mål i de to sidste VM-kampe og blev en af de store helte. Akkurat som Jimmy Waltke, der scorede sejrsmålet, da Tyskland slog Sovjet med 20-19 i Danmark i 1978.