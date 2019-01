Morten Olsen lurede landstræners tillid under taktikmøde

Playmakeren Morten Olsen var den store overraskelse i Danmarks startopstilling inden VM-finalen mod Norge, der blev vundet 31-22.

Olsen var ikke startet inde i en eneste af de foregående kampe i turneringen og fik minimal spilletid i de første otte kampe.

Men han greb chancen i semifinalen mod Frankrig, og det belønnede landstræner Nikolaj Jacobsen med en startplads søndag.

- Jeg fik det først at vide kort inden opvarmningen, men jeg fornemmede allerede under taktikmødet, at han gerne ville have mig på banen, så vi kunne fortsætte rytmen fra kampen mod Frankrig.

- Så jeg var ikke helt overrasket, men det er da sjovt, at det lige var i finalen, at jeg startede inde for første gang, lyder det fra Morten Olsen.

Længe så det altså ud til, at han skulle spille en minimal rolle i turneringen, men han holdt sig hele tiden klar.

- Det har da været svært, fordi jeg troede, at skulle spille mere og have en større rolle. Så er det svært at blive holdt tilbage. Men det handlede om at holde sig klar, hvis chancen kom.

- Jeg mistede aldrig modet. Det er et hold, hvor alle bidrager, også når man ikke spiller så meget. Vi er der for hinanden. Nu kom min chance stille og roligt, og nu står jeg med en guldmedalje. Det er stort, siger Morten Olsen.

Han scorede fem gange på syv forsøg i finalen.