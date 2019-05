Morten Olsen forventer bejlere til Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner behøver ikke nødvendigvis at kigge langt efter en ny arbejdsgiver, mener Morten Olsen.

Nicklas Bendtner er inden længe fortid i norske Rosenborg, men der skal nok stå klubber klar til at tage imod den danske angriber.

Det vurderer den tidligere landstræner Morten Olsen, der havde Bendtner under vingerne i en årrække efter landsholdsdebuten i 2006.

- Det tror jeg absolut. Professionel fodbold handler selvfølgelig om det sportslige, men også det økonomiske og timingen i, hvor dyr spilleren er. Der er mange forskellige komponenter, som skaber den helhed.

- Men jeg tror, Nicklas vil være spændende for visse klubber, siger Morten Olsen.

Når sommerens transfervindue åbner i de fleste europæiske ligaer, vil Nicklas Bendtner være fortid i Rosenborg.

Det fortalte Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, torsdag til norske avis Dagbladet.

Bendtner fyldte i januar 31 år, og den tidligere Arsenal-angriber skal derfor gøre op med sig selv, hvor meget energi han vil lægge i fodboldkarrieren, understreger Morten Olsen.

- Med den alder, han har, vil der altid blive stillet spørgsmål ved, hvor han er lige nu. Jeg tror ikke, det har så meget at gøre med situationen i Rosenborg.

- Jeg tror, det handler om spilleren, og hvordan hans situation er i forhold til skader. Og så handler det om, om han har lyst til at blive ved med at træne hårdt. For det kræver det i topfodbold nu om stunder. Du skal holde dig fit.

- Når Nicklas er kommet op i den alder, må han føle, at det ikke er en livsstilling at spille fodbold. Det er mange gange de tanker, som spillere over 30 år får, lyder det fra Olsen.

Nicklas Bendtner drog fra Nottingham Forest til Rosenborg i 2017. I sin første sæson blev han topscorer i Eliteserien, mens niveauet dalede med blot fem ligascoringer i anden sæson.

I 2019 har Bendtner tilbragt størstedelen af tiden på bænken eller uden for truppen i Rosenborg, som altså nu vil skille sig af med danskeren.

- Fordi han i det store hele gjorde det godt i det årti, han var en vigtig mand for det danske landshold, håber jeg som med alle andre spillere, vi har haft igennem, at det går dem godt, og de kan spille fodbold, så længe de har lyst, siger Morten Olsen.