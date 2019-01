Herning: - Det er irriterende at sidde udenfor. Jeg er her jo for at spille, og alle vil gerne spille så meget som muligt, siger den danske langskytte Morten Olsen.

Han fik stor succes under OL, men her ved VM har han kun fået begrænset spilletid.

- Jeg ved, hvad Morten Olsen står for. Jeg behøver ikke at sende ham i kamp for at få svar på, hvad han kan, siger Nikolaj Jacobsen.

Morten Olsen har under træningen vist sit kanonskud, og han kan være en af de hemmeligheder, Nikolaj Jacobsen gemmer på.

- Jeg får lov at styre syv-mod-seks-spillet. Nikolaj Jacobsen har set, hvordan vi spiller syv-mod-seks i Hannover, og vi er kendt for at være nogle af de bedste til det. Det er for kompliceret at forklare, men det handler om at finde de små huller og de rigtige afslutninger, siger Morten Olsen.