Mørkøv om Asgreens styrt: Det var meget grimt

Det styrt, den danske cykelrytter Kasper Asgreen var ude for på 3. etape af Tour de France, så meget alvorligt ud.

Sådan lyder det fra holdkammeraten Michael Mørkøv, der oplevede uheldet på nærmeste hold mod slutningen af etapen.

- Det skete lige foran mig, og det var et meget, meget grimt styrt. Heldigvis hørte jeg på radioen, at han skulle være okay, så det krydser jeg fingre for.

- Det var ikke særlig behageligt at se, siger Mørkøv.

Han fortæller, at det var et solouheld, der sendte Asgreen i asfalten.

- Der var en helle midt på vejen. Vi skulle egentlig bare rulle stille og roligt til mål. Han kørte midt på vejen, og jeg så lang tid i forvejen, at han kørte direkte imod, og jeg råbte det også til ham.

- Men han reagerede ikke og kørte direkte mod midterhellen, siger Michael Mørkøv.

Kasper Asgreen kom i mål ved egen hjælp og kom lidt senere gående til fods op imod en ventende ambulance, der fragtede ham på hospitalet.

Uheldet lagde en dæmper på begejstringen over, at det i tredje forsøg lykkedes Quick-Step at vinde en etape.

Julian Alaphillipe kørte alene over stregen i Épernay og blev også belønnet med den gule førertrøje.

- Det føles selvfølgelig rigtig godt, siger Mørkøv.

Quick-Step havde forventet at køre med om sejren på både den flade 1. etape og i søndagens holdtidskørsel. Begge gange kiksede det for det sejrsvante hold.

- Det har naget os, fordi vi havde gode muligheder. Men omvendt har vi haft is i maven, fordi vi vidste, at vi i Julian havde et rigtig godt bud på denne etape, lyder det fra Mørkøv.