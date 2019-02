Mørkøv lægger dæmper på ivrig makker i seksdagesløb

Michael Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen fik en god start på makkerskabet i Ballerup Super Arena torsdag aften.

Par nummer 7 er kun overgået af en hollandsk duo efter førstedagen i det københavnske seksdagesløb.

I alt seks par er på omgangshøjde efter førstedagen - heriblandt par nummer 7.

Mørkøv blev dog nødt til at styre sin makkers ivrighed efter at stikke afsted et par gange i den 75 minutters lange åbningsjagt, der var den første af seks discipliner.

- Jeg er fint tilfreds med forløbet af åbningsjagten, og der var ikke på noget tidspunkt optræk til svaghedstegn hos Oliver.

- Tværtimod måtte jeg lægge en dæmper på ham et par gange, hvor jeg kunne mærke, at han sprudlede for at angribe, siger Mørkøv til Politiken.

- Der er ingen grund til at spille med musklerne fra starten, for der vil altid være en risiko for, at nogle af de andre rotter sig sammen, hvis de synes, vi bliver for dygtige, siger han.

Den 18-årige debutant følte sig godt kørende, men kan også godt forstå sin 15 år ældre makker, der vurderede, at kræfterne skal disponeres bedre over et langt løb.

- Jeg sagde undervejs til Michael, at jeg havde gode ben, men jeg forstår godt, at han manede lidt til forsigtighed.

- Han ved, hvordan tingene skal gribes an, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at han sørger for at bringe mig så godt igennem løbet som muligt, siger Frederiksen til Politiken.

Det er hollænderne Wim Stroetinga og Yoeri Havik, der fører seksdagesløbet med 42 point. Par nummer syv er på andenpladsen med 37 point.