Quick-Step-rytteren gjorde et fornemt forarbejde, inden holdkammerat vandt etape i World Tour-løb Catalonien.

Danske Michael Mørkøv viste sig fornemt frem, da 1. etape i World Tour-løbet Volta Ciclista a Catalunya skulle afgøres mandag.

I fuld fart mod målstregen kørte den danske Quick Step-rytter på sit maksimale, da han forsøgte at bane vejen for en etapesejr for holdkammeraten Alvaro José Hodeg.

I spidsen for feltet lykkedes det perfekt for Mørkøv, og den 21-årige colombianer vandt etapen med næsten to cykellængder ned til irske Sam Bennett (Bora).

Bennets holdkammerat Jay McCarthy kom ind på tredjepladsen foran Mørkøv, der dermed blev nummer fire på etapen og hurtigt kunne komme til at klaske hænder med Hodeg i tilfredshed over samarbejdet.

Volta Ciclista a Catalunya er det ældste etapeløb i Spanien, og det er generelt kendt for at være en omgang for ryttere med bjergben.

1. etape var på cirka 152 kilometer med 2445 højdemeter og havde både start og mål i kystbyen Calella.

Løbet består af syv etaper, og det slutter den kommende søndag.