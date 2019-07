Den italienske cykelstjerne Elia Viviani tog tirsdag karrierens første etapesejr i Tour de France.

På 4. etape var Quick-Step-rytteren stærkest i en massespurt i Nancy, hvor han slog Alexander Kristoff (UAE Emirates), Caleb Ewan (Lotto Soudal) og Peter Sagan (Bora) på opløbsstrækningen.

Vivianis holdkammerat Michael Mørkøv var med i forarbejdet til sejren, da danskeren satte et hårdt tempo forrest i feltet og slog ud med 350 meter til mål.

Det var anden dag i træk, at Quick-Step vandt i det franske etapeløb.

Mandag tog Julian Alaphilippe både etapesejren og kørte sig samtidig i den gule førertrøje.

Alaphilippe var dog ikke for fin til at deltage i det hårde arbejde med at føre Viviani frem til opløbet. Franskmanden lå således forrest i feltet, da rytterne rundede 1 kilometer-mærket.

4. etape bød også på lidt dansk malurt, da Magnus Cort (Astana) var en tur i asfalten.

Cort slog ifølge TV2 Sport venstre hånd og skal røntgenfotograferes efter etapen.

De første dage af Touren har budt på en del danske uheld, da også Jakob Fuglsang (Astana) og Kasper Asgreen (Quick-Step) har slået sig. Begge ryttere kom dog sikkert igennem 4. etape.

Etapen bar præg af et langt udbrud, da tre lykkeriddere tog på udflugt straks fra kilometer-0, og feltet lod de tre køre væk med et skuldertræk.

Michael Schär (CCC) og de to Wanty-ryttere Frederik Backaert og Yoann Offredo havde nemlig vinden imod sig.

De tre kom ikke længere væk end omkring fire minutter, før de blev halet ind af hovedfeltet med mindre end 20 kilometer tilbage af den 213,5 kilometer lange tur fra Reims til Nancy.

Franske Offredo måtte allerede give slip i udbrydergruppen med små 30 kilometer til mål.

I den samlede stilling var der ikke de store forskydninger.

Julian Alaphilippe indtager fortsat førstepladsen i klassementet. Jakob Fuglsang er et minut og seks sekunder efter franskmanden.