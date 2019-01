Henrik Møllgaard gider ikke have et image som flink familiefar, så han er glad for en flænge under øjet.

Med plaster under det højre øje lignede Henrik Møllgaard en medtaget mand efter Danmarks 26-20-sejr over Egypten.

En nærkamp med en egypter i første halvleg sendte Møllgaard til tælling på halgulvet i Boxen i Herning.

Der gik et par minutter med behandling hos fysioterapeuten Anja Greve, som plastrede Møllgaard til og gjorde ham spilleklar igen.

Møllgaard er dog kun glad for flængen og fortæller, at han ifølge Anja Greve ikke skal sys.

- Nej, og jeg håber også at få et ar, så jeg kommer ud af det der image som den bløde familiefar. Jeg håber faktisk, hun har lavet en fejl. Men nu må vi se, siger Møllgaard med et smil.

- Hun fik bare sat noget plaster på og konstaterede, hvor dybt det var, og om vi skulle have lægen i gang, siger Møllgaard, der indtil videre ikke kræver lægehjælp.

Uheldet skete, da en egypter med ryggen til Møllgaard stødte hårdt ind i danskeren.

- Jeg tror, det var baghovedet, han ramte mig med. Jeg fornemmede overhovedet ikke noget ondskab i det. Han virkede til at være oprigtig ked af det.

- Jeg kan også godt mærke, at der begynder at ske lidt nu, når jeg ikke får iset det ned, fortæller Møllgaard med en voksende bule under øjet.

Han var skuffet over det danske angrebsspil i første halvleg, der resulterede i en kneben føring på 9-7.

- Jeg var glad for, at vi stod så fint defensivt og kun lukkede syv mål ind. For ellers var vi kommet i store problemer.

- Det var fint, at vi skiftede til at spille syv mod seks og tvang dem tilbage til noget, de ikke er så dygtige til, siger Møllgaard.