Møllgaard gav Frankrig klø: En af de største oplevelser

Han har spillet 144 landskampe og har kunnet kalde sig landsholdsspiller i 13 år.

Men for Henrik Møllgaard er det svært at komme i tanke om bedre holdpræstationer fra et dansk landshold i den tid, end den det danske hold viste i 38-30-sejren over Frankrig i VM-semifinalen fredag aften.

- Det er en af de allerstørste oplevelser, fastslår forsvarskrigeren.

Han er ligesom de øvrige danskere nærmest chokeret over det franske kollaps. Det er normalt slet ikke noget, man forbinder med de regerende verdensmestre.

- Jeg kan ikke mindes at have set et hold afmontere Frankrig på den måde. Det var fuldstændig overlegent. Det er næsten uhørt, for de spiller store landskampe, når der er brug for. Det gjorde de ikke i dag.

- Der var ikke ild i øjnene hos dem. Der var klar forskel på, hvad de to hold kom med. Det har jeg aldrig set fra et fransk landshold, at man på den måde kan tage modet fra dem, siger Henrik Møllgaard.

Danskerne lavede ikke færre end 21 mål i første halvleg, så spillerne skulle være opmærksomme på at få armene ned i de 15 minutters pause.

- Det er faktisk svært, for det er let at sidde derude og klappe sig selv på ryggen over, hvor fedt det går. Men vi var også fuld af respekt for det hold, vi mødte.

- Vi regnede med, at de ville komme med bulder og brag i anden halvleg, men det kom aldrig, konstaterer Møllgaard.