Mølgaard efter sikret finale: Vi var mest fokuserede

Aalborg Håndbold var bedst til at holde fokus i et intenst semifinaleopgør mod Bjerringbro-Silkeborg, og det blev udslagsgivende.

Det mener Aalborgs Henrik Mølgaard, efter at holdet lørdag spillede sig i pokalfinalen ved Final 4-stævnet i Boxen i Herning med en sejr på 29-27.

- Det var de små ting, der gjorde forskellen.

- Vi formåede at holde hovedet koldt og lægge alt andet væk, og derfor var vi måske de bedste til allersidst, siger Mølgaard.

Det blev specielt svært at holde fokus for spillerne i kampens sidste fem minutter, hvor flere spilafbrydelser prægede kampen, og både spillere og trænere diskuterede med dommerne.

- Der var hårdt spil og mange udvisninger. Det skabte lidt frustration og fik pulsen til at koge, siger Mølgaard.

Med sejren har Aalborg sikret sig den anden pokalfinale i klubbens historie, og det glæder Aalborg-træner Stefan Madsen.

- Vi er meget stolte over og glade for, at vi har spillet os frem til en finale.

Det er dog aldrig lykkedes klubben at vinde titlen, og det håber Stefan Madsen, at der bliver lavet om på søndag.

Finalemodstanderen er Skanderborg Håndbold, der tidligere lørdag slog Århus Håndbold. Skanderborg ligger nummer fire i ligaen, som Aalborg lige nu topper.

Men selv om Aalborg på papiret ser stærkere ud end finalemodstanderne fra Skanderborg, så tager træneren ikke let på opgaven.

- Det bliver en svær opgave. Vi har tabt på hjemmebane i ligaen til Skanderborg. Det er et flot spillende hold, der sætter tingene godt sammen, siger han.

Finalen spilles klokken 16 søndag. Inden da spiller BSV og Århus om bronze.