TV3 SPORT-eksperten, Jan Mølby, mener at det giver god mening, at Manchester City melder ud, at klubben har sikret sig Pep Guardiola som manager fra næste sæson. Samtidig mener Mølby at Pellegrini nu meget vel kan blive et varmt navn i Chelsea.

**HUSK at se med i TRANSFERDEADLINE i aften fra klokken 18.00 på TV3 SPORT1\. Programmet streames også på tv3sport.dk.**

[][0]

[0]: http://www.tv3sport.dk/fodbold/live/transferdeadline-live/ "Se TRANSFERDEADLINE her"