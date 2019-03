Møgvejr gør comeback og danskere forventer vildt cykelløb

Sommeren er slut. De 20 grader og solen, der bagte over Belgien i sidste uge, er væk. Søndag blæser en kuling fra sydvest, og regnen pisker ned på de mudrede brostensveje i cykelløbet Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Alt er dermed, som det skal være, fortæller Mads Pedersen (Trek), som ser frem til et kaotisk ræs.

- Jeg har altid kørt godt i regn og blæst. Så for mig gør det ikke noget, at det er dårligt vejr, siger han ved præsentationen i den lille by Kuurne ved Kortrijk, hvor han bliver hyldet for sin andenplads i Flandern Rundt i fjor.

Trek var på bagkant, da åbningsløbet Omloop Het Nieuwsblad blev kørt lørdag, og i dag har Mads Pedersens faste makker - den lokale helt - Jasper Stuyven trukket sig med sygdom.

- Vi har helt klart noget at revanchere. Det var sgu ringe i går, så vi skal vise noget i dag, siger danskeren.

Han vurderer, at vinden vil skabe et helt andet cykelløb. Normalt slutter løbet i Kuurne i en massespurt, og sidste år var Dylan Groenewegen (Jumbo-Wisma) hurtigst.

- Lige i dag tror jeg, at vinden står rigtigt til, at det bliver en mindre gruppe - hvis ikke en enkelt mand kører hjem. Det bliver sidevind fra start, så det kører forhåbentlig tidligt. Ryger man af, så er det fordi, at man har fucket op, eller fordi man har haft uheld, siger Pedersen.

Mitchelton-Scott med danske Christopher Juul-Jensen har et godt kort i den formstærke italiener Matteo Trentin. Men det australske hold ser ingen pointe i at skulle spurte mod Groenewegen i Kuurne.

Det skal afgøres inden, mener danskeren.

- Skal vi spurte mod Groenewegen, er det nok Groenewegen, der trækker det længste strå, siger Christopher Juul-Jensen.

Mange har været syge den seneste uge. Og endnu flere har trukket sig efter lørdagens løb.

- 7-9-13. Jeg er sgu frisk nok. Men det kan være, at jeg bliver forkølet efter i dag.

- Men det er sådan, man skal lægge ud med de første løb på brostenene. Det ville jo være underligt, hvis det var godt vejr som i sidste uge med sol og 19 grader. Det bliver fucking vildt i dag, siger Christopher Juul-Jensen.