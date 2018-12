Med en sejr over TTH Holstebro hjemme i Gudme - med kampstart kl 14.15 - og et nederlag til Aalborg Håndbold i Skjern - med kampstart kl. 16.00 - vil GOG overvintre på førstepladsen i ligaens grundspil. Men hvordan påvirker fredagens nyhed om landsholdsback Niclas Kirkeløkkes alvorlige skade GOG-holdet? Anfører Lasse Kronborg har meldt kontant ud: Vi må rykke sammen i bussen. Sport Fyns Karsten L. Sørensen opdaterer live fra Su'vi:t Arena her: