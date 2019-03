Minister godtager DHF's momsfritagelse ved VM

Den danske stat blev ikke snydt for en del af overskuddet fra håndbold-VM i januar, selv om Dansk Håndbold Forbund (DHF) som arrangør ikke betalte moms af indtægterne.

Det slår skatteminister Karsten Lauritzen (V) fast over for TV2 Sport.

- Det er helt i orden. Det er faktisk det, der er mening med reglerne, siger han.

DHF lagde indtægterne over i den velgørende forening DHF Event, der er momsfritaget, fordi DHF havde forpligtet sig til at bruge alle indtægterne til bredde- og foreningsidræt.

Det reelle overskud er ukendt, men DHF budgetterede med et overskud på 30 millioner kroner.

Nogle eksperter mener dog, at fordi arrangøren modtog offentlig støtte til VM-arrangementet, så burde det ikke være momsfritaget.

- Tingene hænger ikke særlig godt sammen her, har momsdirektøren i rådgivningsfirmaet Timetax, Søren Engers Pedersen, tidligere sagt til Politiken.

- Når det handler om offentlige tilskud, så taler man om en forretning, når det handler om foreningen og moms, så taler man om velgørende og almennyttige formål.

Men den udlægning er skatteminister Karsten Lauritzen ikke enig i.

- Der er jeg simpelthen uenig som lovgiver og skatteminister. Man er velkommen til at lave også et stort, professionelt elitesportsarrangement, hvor der ikke skal betales skat af overskuddet, hvis pengene går til at få flere børn og unge til at involvere sig i idræts- og foreningslivet, siger han til TV2 Sport.

Ishockey-VM i 2018 rejste nogenlunde samme debat, mens det kan komme til at blive gentaget i forbindelse med Tour de France-starten på dansk grund i 2021.

Men arrangørerne kan fortsat slippe for moms med lignende ordninger ifølge skatteministeren, som dog også slår fast, at skulle reglerne blive brudt, så bliver det straffet.