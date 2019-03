Minik Dahl Høegh huserer i Faaborg

HÅNDBOLD: Kun det absolutte tophold i 2. division pulje 2, Skovbakken, har en lige så stærk hjemmebanestatistik som Faaborg ØH's mænd i denne sæson.

Faaborg ØH har vundet syv og kun spillet en uafgjort i egen hal, hvor det absolutte bundhold AGF i sidste måned sensationelt fik 21-21.

Johnny Hvis Sunesens mandskab kommer onsdag aften på en alvorlig prøve og fortet i egen hal vil formentlig falde, når Ajax fra 1. division kommer på besøg i Faaborg-hallen kl. 19.30.

Ajax har efter en bøvlet start kantet sig op på femtepladsen i 1. division også foran Otterup og er ikke helt afskrevet i kampen om kvalifikationen til ligaen.

Ajax's helt store profil er den tidligere Frederica-, GOG- og Aarhus-spiller, grønlænderen Minik Dahl Høegh, der er holdets topscorer med 120 mål i 21 kampe. Men Ajax har også profiler som Martin Risom, Oliver Roepstorff og Oliver Eiberg Jørgensen, og de sidste to navne har jo stærke håndbold-gener.

Faaborg ØH vil givet have en del koncentration rettet mod at forsvare andenpladsen i 2. division. Den vil give oprykningskampe til 1. division. For nylig tabte Faaborg ØH til konkurrenten Rækker Mølle. Begge hold mangler at møde GOG's andethold, der ikke kan rykke op og Rækker Mølle mangler også at spille mod rækkens absolutte tophold Skovbakken.