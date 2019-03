Millionsalg skal finansiere Brøndbys sportslige satsning

Brøndby øger investeringerne i den sportslige sektor, men skal samtidig have markante transferindtægter.

Store indtægter fra salg af profilerne Frederik Rønnow og Christian Nørgaard er den primære årsag til, at selskabet bag Brøndby IF for første gang i 12 år går ud af et regnskabsår med overskud.

Og også i fremtiden er klubben afhængig af markante indtægter på at afhænde spillere.

Således er der budgetteret med et driftsunderskud på mellem 50 og 60 millioner i det kommende år, og kun ekstraordinære indtægter kan give en spiselig bundlinje i årsregnskabet for 2019.

- Når vi bruger mange penge på at udvikle og tilkøbe spillere, så skulle vi også gerne udvikle dem til et bedre og højere niveau. Både til gavn for os på banen, men også så vi kan sælge nogle spillere og tjene nogle penge på det.

- Det er en del af forretningen, og det vil det også være i fremtiden, siger Brøndby IF's administrerende direktør, Jesper Jørgensen.

Af årsregnskabet fremgår det, at klubben forventer at smide 50 procent flere penge i den sportslige sektor frem mod 2022.

Det er dog ikke en satsning, der iværksættes fra dags dato. For nogle af lønkronerne er allerede placeret i den nuværende trup i den satsning, der blev foretaget sidste sommer.

- Vi investerede meget i spillere i sommeren 2018 og har ikke fået det ud af det, som vi havde håbet og troet på.

- Det påvirker næste års regnskab negativt. Der vil være et driftsunderskud, men det var der også i 2018, hvor transferindtægter har løftet det op til et samlet plus, siger Jesper Jørgensen.

Selskabet budgetterer med et transferoverskud på 44 millioner kroner i det igangværende regnskabsår, og det mener direktøren er et realistisk leje.

- De seneste to-tre-fire år har vi solgt spillere for nogle pæne beløb. Vi har haft et konstant flow, og 2018 har været særligt flot i forhold til salg af spillere.

- Vi har bevist i forhold til transferindtægter over en længere periode, at vi kan sælge spillere for ret mange penge, siger Brøndby-direktøren.

Ud over spillersalg kommer aktionærerne til at finansiere en del af den sportslige satsning. Klubben har planlagt en aktieemission, som forventes at spule yderligere 100 millioner kroner i kassen.