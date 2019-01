Milans træner straffes for opførsel i Super Cup

AC Milans træner, Gennaro Gattuso, har fået en dags karantæne for "truende" adfærd under onsdagens italienske Super Cup-kamp mod Juventus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Gattuso misser dermed Milans Serie A-kamp mandag ude mod Genua.

Karantænen er udløst af, at en vred Gattuso efter nederlaget på 0-1 til Juventus konfronterede kampens dommere, fordi de ikke havde dømt et straffespark sent i kampen for en fejl begået af Juventus-spilleren Emre Can mod Milans Andrea Conti.

Ud over karantænen skal den 41-årige Gennaro Gattuso også betale en bøde på 15.000 euro for "på en truende måde at råbe efter dommeren", har organisationen bag Serie A torsdag besluttet.

AC Milans klublæge, Mario Brozzi, er også blevet udelukket fra holdets kommende kampe.

Det skyldes, at han "på nedladende og arrogant vis fremsatte fornærmende og stødende bemærkninger over for en af sine egne spillere", skriver dommer Luca Banti i sin kamprapport.

Klublægens karantæne gælder til den 4. februar.

Kampen mellem Juventus og Milan blev afviklet i Saudi-Arabien. Cristiano Ronaldo blev matchvinder for Juventus med et hovedstødsmål efter cirka en times spil.