Mikkel og Jan viser Danmark Rundt-rytterne på rette vej

Et hav af frivillige hjælper til, når PostNord Danmark Rundt-feltet i disse dage bevæger sig gennem landet på de danske landeveje.

To af dem er Mikkel Pagh og Jan Lorentsen, der sørger for, at rytterne kører den rigtige vej.

De sidder i førerbilen, der holder sig cirka 500 meter foran den forreste rytter og leder ham på rette vej. Bilen blev indført sidste år, efter at der året forinden havde været flere ryttere på afveje.

- Jeg vil ikke sige, at vores opgave er den vigtigste, men vi er en ekstra sikkerhed, siger Mikkel Pagh.

- Vores opgave bliver jo først rigtig vigtig, hvis alt andet skulle svigte.

Det gjorde det i 2017. På 1. etape fra Frederiksberg til Kalundborg blev en udbrydergruppe sendt i den forkerte retning.

Løbet blev derfor neutraliseret, og feltet blev beordret til at holde stille, til de vildtfarende udbrydere havde fundet tilbage på ruten.

På 3. etape var den så gal igen, da et udbrud på seks ryttere i et kryds blev ledt på afveje af fire politimotorcykler, inden de kort efter stoppede og sendte dem tilbage igen.

Episoden skete med omkring 120 kilometer til mål og kostede udbryderne omkring 30 sekunder til feltet.

Efterfølgende sagde løbsdirektør Jesper Worre, at manglende kontrol havde ført til de to kiksere, og efterfølgende blev den forankørende højttalerbil ændret til en decideret førerbil, der kun koncentrerer sig om at finde den rigtige vej.

- Siden har der ikke været problemer. Vi sidder med tre gps'er og rutebeskrivelserne, så vi har styr på det, siger Mikkel Pagh.

Lørdag skal han sammen med chaufføren Jan Lorentsen guide rytterne på den rigtige rute fra Korsør til Asnæs Indelukke, hvor løbets næstsidste etape slutter.

Danmark Rundt slutter søndag på Frederiksberg.